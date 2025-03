Ilrestodelcarlino.it - Trasporto sociale, in un anno Anteas ha effettuato 2mila viaggi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si rinnovato anche quest’, l’ormai tradizionale appuntamento di presentazione del bilancio annuale diCopparo da parte del coordinatore locale Saverio Menna al sindaco Fabrizio Pagnoni. Impressionanti i numeri del 2024, immagine dell’importante attività che l’associazione svolge per il territorio copparese. Il servizio di, in convenzione con Assp, in sinergia con Ail edsu richiesta dei cittadini, è stato condotto con un parco di sei mezzi, quattro autovetture, di cui tre attrezzate con carrozzine richiudibili, e due Doblò con sollevatore e sedia a rotelle. Nel corso dell’passato sono stati percorsi 133.299 chilometri e sono stati effettuati 1.952. Il servizio è svolto su un vasto territorio, che comprende tutto il copparese, con richieste anche dai paesi limitrofi e non soltanto.