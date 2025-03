Ilfoglio.it - Trasporti, scuola e sanità: chi sciopera l'8 marzo

I lavoratori di varie categorie, del settore pubblico e privato, si fermano l'8. Lo sciopero è stato indetto da diverse sigle sindacali quali Usi-Cit, Slai-Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas/Clap e interesserà con varie modalità in particolare il settorePer quanto riguarda il comparto ferroviario, la mobilitazioni inizierà alle 21 di venerdì 7, per 24 ore: Fs ha annunciato che potrebbero verificarsi dei disagi e che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. Per i treni cancellati o in forte ritardo (oltre 60 minuti) è possibile richiedere un rimborso dell’importo del biglietto o anche il cambio di biglietto per prendere un altro treno. In questo caso, conviene verificare in anticipo la disponibilità. Qui c'è una lista dei treni garantiti. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app o la sezione Infomobilità del sito di Trenitalia, il sito o l’App di Trenord.