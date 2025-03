Lanazione.it - Trapano avvitatore a batteria con 20 accessori: offerta LAMPO su Amazon

Leggi su Lanazione.it

Uncompleto di 20è protagonista di un'ottimasu. Solo per oggi puoi acquistarlo infatti a soli 37,87 euro invece di 55,95, con spedizione Prime inclusa. Una buona occasione per un kit completo ideale per lavoretti in casa, ma anche per uso professionale. Aggiungi ilal carrelloda 21V: potente e preciso Questoda 21V è pensato dunque per ogni lavoro fai-da-te, per la manutenzione domestica e piccoli progetti di bricolage. Con 42N.m di coppia e un potente motore a due velocità regolabili, avrai uno strumento ideale per affrontare senza fatica qualsiasi operazione di avvitamento o foratura su legno, metallo e plastica. Un prodotto molto versatile grazie alle due modalità di velocità (0-550 giri/min e 0-1850 giri/min) e ai 18+1 livelli di regolazione della coppia in modo da adattare la potenza in base al tipo di materiale e lavoro da eseguire.