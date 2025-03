Lanazione.it - Trampolino elastico. I 10 anni della sezione

Dici "Etruria" e tornano subito in mente i volteggi di Jury Chechi, che vi iniziò da bambino una carriera sfolgorante chiusa ad Atene 2004 con il bronzo posandosi "come una foglia che si arrende all’autunno, rivendicando a sé la grazia del volo". Ma c’è un’altra, accanto a quelleginnastica ritmica eginnastica artistica, che sta dando grandi soddisfazioni al club pratese: si trattadiretta da Anatoly Titov e Maria Poddubnaya, che proprio pochi giorni fa ha tagliato i diecidi attività. E per l’occasione, il club ha organizzato qualche giorno fa una festa in palestra ricevendo anche la visita del sindaco Ilaria Bugetti, la quale ha incontrato atleti, tecnici e dirigenti complimentandosi per i risultati ottenuti in questo decennio.