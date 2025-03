Bolognatoday.it - Tram: ecco i prossimi cantieri in partenza sulla linea verde | VIDEO e FOTO

Sono pronti a partire i nuovidellache interesseranno, da martedì 11 marzo via Sant'Anna e Byron e da mercoledì 12 marzo il primo tratto di via Bentini dall’intersezione Bentini-Lipparini-Corticella. Giovedì 13 sarà invece il turno di via dei Mille, futuro capodella.