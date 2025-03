Ilrestodelcarlino.it - Traini libero, l’avvocato di due feriti: “Giusto che possa essere reinserito”

Macerata, 6 marzo 2025 – “I miei assistiti non hanno avuto un euro di risarcimento da Luca, tuttavia la notizia della sua scarcerazione non solo non mi turba, ma anzi mi conforta, perché spero che questoun caso in cui davvero la pena ha avuto una funzione rieducativa, come stabilisce la Costituzione”.Gianfranco Borgani nel processo sulla sparatoria ha assistito Makam Diaby, su cui il maceratese aveva fatto fuoco senza colpirlo, e Mahamadou Toure, 28enne del Mali che rischiò la vita, colpito al fegato da un proiettile in via dei Velini. “Entrambi oggi non sono più a Macerata – racconta Borgani –, tempo fa ho anche cercato di contattarli senza riuscirci, ma so che avevano raggiunto dei familiari. In ogni caso, non c’è mai stato alcun desiderio di vendetta. Per i miei assistiti avevo chiesto il risarcimento che spettava loro, e non è arrivato.