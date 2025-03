Dayitalianews.com - Tragico incidente a Montano Lucino, scontro tra un’auto e una moto: morto un uomo

Oggi, giovedì 6 marzo, unstradale ha avuto luogo a, in provincia di Como. Unasi è scontrata con, causando la morte di un.Sul luogo dell’impatto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, per gestire l’emergenza e ricostruire la dinamica dell’accaduto.Le informazioni disponibili sull’sono ancora limitate. Secondo le prime ricostruzioni, l’è avvenuto poco prima delle 9:15 in via dell’Industria, dovee unasi sono scontrate con violenza. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul luogomedica e un’ambulanza.Purtroppo, nonostante il pronto intervento dei soccorritori, ilciclista non ce l’ha fatta ed è deceduto sul colpo.