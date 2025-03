Dayitalianews.com - Tragedia lungo la SR Valle del Liri; nello scontro tra un’auto e una moto perde la vita Massimo, 54 anni. Lascia una moglie e due figli

sulla strada per il Santuario della Madonna della CiUn altro incidente mortale ha colpito la provincia di Latina nel pomeriggio di ieri.Fiorelli, 54, originario di Sperlonga, ha perso lain un tragico schianto avvenutola strada regionale 82del, in località Lazzano. L’uomo, che era alla guida della suacicletta Ducati, ha perso il controllo in prossimità di un tornante, finendo rovinosamente sull’asfalto e impattando controche sopraggiungeva nella direzione opposta.L’impatto fatale: inutili i soccorsiSul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti la Polizia Locale, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Gaeta, insieme ai sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Fiorelli.