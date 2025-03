Torinotoday.it - Tragedia in un palazzo a Torino San Salvario: morto un uomo caduto nel vuoto

Leggi su Torinotoday.it

nella mattinata di oggi, giovedì 6 marzo 2025, in undi via Grossi a. Un italiano di 72 anni èda una grande altezza nell'edificio, un cui risiedeva, schiantandosi al suolo e morendo sul colpo. Gli agenti delle volanti della polizia, intervenuti sul posto, non hanno.