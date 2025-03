Lanazione.it - Tragedia a Stabbia. Muore nella casa in fiamme. La figlia ha cercato di salvarla

Leggi su Lanazione.it

Cerreto Guidi (Firenze), 6 marzo 2025 –, frazione del comune di Cerreto Guidi, dove una donna di 82 anni è stata trovata morta all’interno del suo appartamento andato a fuoco. È accaduto ieri intorno a mezzogiorno lungo la strada provinciale Francesca, quella che collegaalla Valdinievole. Si chiamava Anna Maria Pellegrini e viveva insieme alla, entrambe originarie di Empoli, da qualche anno trasferitesi nel comune di Cerreto Guidi. Ed è stata proprio laa cercare di portare in salvo l’anziana madre, prima cercando di spengere lee poi chiamando i soccorsi ma per la donna non c’è stato nulla da fare. A quanto appreso l’incendio è divampato in uno degli appartamenti di una palazzina composta da tre piani. Ladella 82enne si era assentata per andare a fare la spesa quando è avvenuta la