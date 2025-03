Thesocialpost.it - Tragedia a Roma: anziana muore in un incendio in via dei Colli Portuensi

Leggi su Thesocialpost.it

Un drammaticoè divampato in un appartamento di, provocando la morte di una donna. Le fiamme hanno avvolto l’abitazione situata al quarto e ultimo piano di una palazzina in via dei, rendendo impossibile ogni tentativo di salvataggio.I soccorsi e le indaginiSul posto sono immediatamente intervenuti polizia, carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze dell’Ares 118. I pompieri hanno lavorato intensamente per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio, ma per l’residente non c’è stato nulla da fare.Ora le autorità stanno indagando sulle cause dell’. Gli esperti stanno effettuando rilievi per capire se il rogo sia stato provocato da un malfunzionamento elettrico, un incidente domestico o altre circostanze ancora da chiarire.