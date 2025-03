Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-03-2025 ore 11:30

Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione un incidente non è nelin viale Bruno Buozzi 3 via Giovanni Schiaparelli e Piazzale Don Giovanni Minzoni rallentamenti per incidente anche se siamo in prossimità di Viale Ronchi senza situazione in via dell'Ambaradam l'altezza di via di Villa Fonseca permangono poi rallenta mentre i suoi via Salaria aeroporto dell'Urbe la tangenziale est pertra le uscite per la batteria Nomentana & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è questa sera allo stadio Olimpico torna di scena l'Europa League con la sfidaAthletic Bilbao fischio d'inizio alle ore 21 vi ricordiamo che sono 18 linee bus e tram e che raggiungo l'area dello stadio Come di consueto diverse ore prima scatterà il piano viabilità con divieto di sosta e chiusure temporanee altri dettagli di queste date notizie potete consultare il sito