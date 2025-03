Romadailynews.it - Traffico Lazio del 06-03-2025 ore 09:30

Leggi su Romadailynews.it

luce verdedi nuovo Ben trovati dalla redazione code perintenso sulla via Pontina da Tor de' Cenci fino alla zona dell'EUR e rallentamenti a tratti poi sul grande raccordo anulare lungo la Senna tra Roma Fiumicino e Roma Sud più avanti tra la Cina e la A24 roma-teramo era lentamente anche in carreggiata interna della Bufalotta è la via Tiburtina e proseguendo tra Roma sud della via Appia potenza sulla A12 roma-civitavecchia assegnato un veicolo fermo tra Cerveteri e Torrimpietra verso Roma sulla A12 roma-civitavecchia è chiuso per lavori lo svincolo di Cerveteri in entrata in direzione Civitavecchia riapertura prevista per il prossimo 14 marzo in alternativa è possibile utilizzare l'ingresso di Santa Severa rimaniamo su questa autostrada dove sono in programma lavori notturni chiuso dalle 22 alle 6 lo svincolo di Maccarese Fregene in entrata e in uscita in direzione di Roma è alle porte della capitale sono dei Pazzi Roma Sud chiuso sempre dalle 21 alle 5 il tratto tra Torrenova e raccordo in direzione della capitale della Marassi prenditi tutto a più tardi un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage.