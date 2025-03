Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 7 marzo: Oylum scopre il segreto di Tolga

Leggi su Movieplayer.it

Nuovo appuntamento con, domani alle 14.10 su Canale 5. Quando tutto sembrava andare a gonfie vele per, arrivano nuovi problemi per la coppia.Ecco cosa succederà. Nuovo colpo di scena per, nell'episodio di domani di. Ledella soap turca, in onda su Canale 5 alle 14.10,promettono una brutta notizia per, che finirà per dividere la coppia a un passo dalle nozze. Dove eravamo rimastiaveva chiesto addi sposarlo; nonostante sapesse che Guzide non sarebbe stata d'accordo, la ragazza aveva accettato la proposta con entusiasmo. Il motivo per cui lo aveva fatto però, è chele aveva assicurato di aver interrotto i rapporti con Oltan: l'uomo infatti, tra ricatti e colpi bassi, aveva causato dolore e sofferenza .