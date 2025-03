Lanazione.it - Tracchi: “basta retorica, cambiamo le regole”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 6 marzo 2025 –: “le”. Un altro morto sul lavoro, il commento del segretario della Cgil Un altro morto sul lavoro. 55 anni, cantiere edile. Due scelte: possiamo ripetere il copione di sempre e cioè dolore, condoglianze, funerale e inchiesta. Poi, passata la nottata, far continuare tutto come prima. Oppure possiamo prendere atto che i cerotti (certificati, documenti, patenti a punti..) non salvano le vite perché è il sistema degli appalti e dei subappalti che non funziona. La centralità non è la vita del lavoratore ma il profitto. La sicurezza costa, questo lo sanno tutti. Ma nessuno vuole ammetterlo e nessuno è disponibile a farla prevalere sul reddito d’impresa. Nel luoghi di lavoro nonno gli strumenti antinfortunistici ma occorre una reale informazione e formazione dei lavoratori.