Toxic Town è ispirata a una storia vera più scioccante della serie stessa

è una di quelle miniche guardi senza fermarti mai e ti fa sviluppare empatia per i personaggi e rabbia per ciò che accade loro.Lache unisce sullo schermo Aimee Lou Wood, star di Sex Education e The White Lotus 3, e Jodie Whittaker, stella di Doctor Who, racconta una terrificante, ma la loro, no, non è unahorror, bensì unaambientata sullo sfondo di uno dei più grandi disastri ambientali nelladell'Inghilterra, con terribili conseguenze per migliaia di persone.Nel corso dei suoi 4 episodi,presenta un caso di rifiuti tossici nascosti nelle East Midlands con tre donne che, dopo aver scoperto la probabile causa delle malattie e del dolore che i loro figli hanno sofferto per tutta la vita, decidono di iniziare a lottare per far venire alla luce la verità e ottenere giustizia.