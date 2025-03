Ilfattoquotidiano.it - “Tosca” di Giacomo Puccini con la firma di Giò Ponti sbarca al Teatro alla Scala di Milano

Le dieci rappresentazioni di “” dicon le scenografie che portano l’illustredi Giòsono già sold out. Aldidal 15 marzo al 4 aprile torna la grandiosa opera sotto la direzione di Michele Gamba. Lo spettacolo è quello fastoso pensato da Davide Livermore, qui ripreso da Alessandra Premoli, per l’Inaugurazione della Stagione 2019-2020. Le rappresentazioni del 30 marzo e 4 aprile saranno disponibili in audiodescrizione nell’ambito del Progetto Accessibilità.“” è presentata, come nel 2019 quando la diresse il Direttore Musicale Riccardo Chailly, secondo la partitura della prima assoluta di Roma come documentata nell’edizione critica a cura di Roger Parker per Ricordi, e presenta alcune significative differenze rispetto all’edizione corrente.