Torre del Greco, Orlando annuncia candidatura a Coordinatore Cittadino di Fratelli d'Italia

Tempo di lettura: 4 minuti“?Con grande impegno e passione propongo la miaComunale per il nostro Partito, per lavorare insieme alla costruzione di una città più inclusiva, sostenibile e partecipativa. Il mio obiettivo è quello di rendere la nostra comunità politicamente forte, ben organizzata e vicina alle reali esigenze dei cittadini, facendo in modo che ogni voce venga ascoltata e che le decisioni siano prese in modo trasparente e condiviso”. Così in una nota Maria, Candidata a, città didel(Na). “Da anni – scrive – sono impegnata attivamente nell’ambito sociale, politico e comunitario della Città didel. Attualmente sono responsabile di un’associazione che si occupa soprattutto di disabilità; sono membro del Dipartimento Provinciale 3° settore die sono stata consigliere comunale.