Torre Annunziata, tavola rotonda per la pace nel Mediterraneo

Domani a Villa Tiberiade il confronto tra le tre religioni monoteisteSi terrà venerdì 7 marzo a Villa Tiberiade ala Terza edizione della “internazionale per lanel“. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di, ha come obiettivo il dialogo tra le diverse culture e il confronto tra le diverse religioni. Un appuntamento che, in questo periodo storico, con una guerra in corso alle porte dell’Europa e con la tensione sempre alta in Medio Oriente, assume un significato particolare.L’evento vedrà la partecipazione del rabbino Joseph Levi della Scuola fiorentina del dialogo, l’Imam Izzedd’in Bzir dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia e don Luigi Castiello, cappellano del Raggruppamento Asom Campania.L’evento vede l’organizzazione dell’Associazione Internazionale Regina Elena e dalla “Luogotenenza Cavalieri Santo Sepolcro Italia Meridionale Tirrenica” in collaborazione con i Rotary Club diOplonti e Pompei e il patrocinio del Parco Archeologico di Pompei.