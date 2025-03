Agi.it - Torna la voce di Papa Francesco in piazza San Pietro, "Grazie per le preghiere" (AUDIO)

AGI - Ore 21: è appena cominciato il canto dell'Ave Maria che apre la preghiera del Rosario inSan. Preghiera che viene recitata tutti i giorni dal 24 febbraio per la salute di. Ed ecco che dopo il canto, lasottile, affaticata e sofferente del Pontefice riecheggia nella. E da lì in tutto il mondo. "Ringrazio di cuore per le vostreper la mia salute dalla, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca.", dice lentamentein spagnolo. Poche parole, nelle quali vi è tutta la fragilità e la potenza delargentino 88enne da 21 giorni ricoverato al Gemelli per una infezione polimicrobica. La scelta dell'è significativa, di grande impatto. Ildecide dire dal suo popolo non con foto o video ma con la sua