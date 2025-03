Laprimapagina.it - Toponomastica a Vibo Valentia. Fedele: auspico che possa essere attuato un progetto che parta dalle sensibilità delle frazioni

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Paolo, sullaMarina. Eccolo di seguito integralmente.Laè la memoria più potente e duratura, il deposito prezioso della storia di un popolo. Un nome, una figura, un personaggio storico che non sia degnamente ricordato, al quale non siano intitolate strade e piazze, è un nome che si sceglie di cancellare dalla pubblica memoria e quindi dall’identità di un popolo. Il senso della comunità è tutto. Il senso di identità è la forza dei territori. La politica della identità si legge anche sui nomistrade epiazze, sui monumenti, perfino – recentemente – sulle rotonde. Si auspica prestissimo undiper la città died in particolare per lemarine.Non significa soltanto mettere ordine nei nomi dei luoghi ma perpetuare i sentimenti di affetto e di stima della città verso uomini e donne che nella città hanno lasciato un segno profondo con la loro, la loro generosità, il loro agire quotidiano.