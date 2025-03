Metropolitanmagazine.it - Tony Effe parla del legame con Giulia De Lellis:” Giulia è molto impegnativa, la storia con lei è una cosa nuova per me”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il trapper, ospite da Alessandro Cattelan, rivela il suo rapporto conDesvelando che il loroè diverso rispetto alle storie avute in passato.si sbottona sulconDeOspite da Alessandro Cattelan nella trasmissione Stasera c’è Cattelan,hato della suacon l’influencerDeconfessando di avere undiverso rispetto alle storie avute in passato. Nelle scorse settimane, secondo alcune indiscrezioni, si vociferava di presunte crisi fra i due a causa della gelosia reciproca; in realtà, sembra essere tutto falso.da Cattelan ha confessato:“. Diciamo che non sono abituato a rendere conto a nessuno. Nemmeno con mia mamma. Tip: ‘buongiorno e buonasera’.