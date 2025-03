Oasport.it - Tirreno-Adriatico 2025: i favoriti. Juan Ayuso il più atteso, occhio a Hindley e Pidcock

La Corsa dei due Mari è pronta a partire. Percorso ormai consueto soprattutto per la prima e l’ultima di sette tappe allache scatterà mercoledì: cronometro d’apertura a Lido di Camaiore e chiusura a San Benedetto del Tronto. Nel mezzo volate, un arrivo in salita ed un paio di tappe mosse che andranno a decidere la classifica generale.Manca il favorito d’obbligo: l’anno scorso era al via Jonas Vingegaard, che ha infatti dominato, prima rispettivamente Primoz Roglic e Tadej Pogacar. L’uomo piùsembra essere, che ha iniziato la stagione in modo incredibile: tre gare, due vittorie, tra Faun Drome e Trofeo Laigueglia per l’iberico della UAE Team Emirates – XRG.A sfidare lo spagnolo ci proverà il connazionale Mikel Landa, che non potrà però sfruttare le doti da scalatore puro, viste le poche salite a disposizione.