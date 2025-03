Inter-news.it - Tinti (Ag. Bastoni): «Top al mondo! Inzaghi? Gesto triplete, un motivo»

ha parlato sia di Alessandroche di Simone, due suoi assistiti, e pilastri dell’Inter. L’intervento del noto procuratore.TOP MONDIALE – All’indomani della fantastica prestazione di Rotterdam in Feyenoord-Inter di Alessandro, ha parlato su Radio Sportiva il suo agente Tullio. Il procuratore, come giusto che sia, ha esaltato le doti del suo assistito, oggi tra i più forti nel suo ruolo, malgrado anche le parole di Antonio Cassano.ritieneun campionato assoluto, che può vincere la Champions League all’Inter. Il suo intervento: «Noi qui in Italia mettiamo sempre in risalto gli stranieri, maè un campione nel suo ruolo, ha un piede che neanche i centrocampisti, fisico e corsa, è un top a livello mondiale. Con l’Inter può vincere la Champions League».