Ilfattoquotidiano.it - Tiktoker napoletano ricercato dopo un blitz antidroga: posta video da un resort in Spagna. Con la riforma Nordio sapeva di rischiare l’arresto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono stati utilizzati 200 carabinieri per eseguire le 51 misure cautelari – 15 arresti in carcere, 17 arresti domiciliari, 19 obblighi di firma – che hanno sgominato un enorme giro di droga e 15 piazze di spaccio tra ile il Salernitano. Ma nonostante l’enorme dispendio di forze dell’ordine, lache ha introdotto l’interrogatorio preventivo anche per questo tipo di reati è forse una delle cause dell’irreperibilità di alcuni indagati.Gli interrogatori si sono svolti a fine gennaio. E quando i militari del gruppo carabinieri di Torre Annunziata si sono messi al lavoro, tre avevano già fatto perdere le loro tracce. Uno di loro è Antonio Gemignani, unmolto noto con lo pseudonimo Papusciello. Lo stesso con cui partecipa a qualche trasmissione in tv locali, lo stesso con cui è indicato sull’ordinanza firmata dal giudice per le indagini di Torre Annunziata Luisa Crasta.