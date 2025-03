Tuttivip.it - “Ti abbiamo vista”. Scandalo al Grande Fratello, la concorrente beccata a rubare cose (Video)

Ilcontinua a regalare momenti di tensione e curiosità ai suoi telespettatori, e questa volta al centro dell’attenzione troviamo Shaila Gatta. L’ex velina è stata infatti sorpresa in un gesto che ha suscitato dibattito tra il pubblico: è statamentre prendeva qualcosa dal bancone dello sponsor e lo infilava in tasca. L’episodio ha immediatamente acceso il web, portando molti a interrogarsi su cosa fosse accaduto realmente. Si tratta di un gesto innocente o di un vero e proprio furto smascherato?Tutto è avvenuto nella serata del 5 marzo, quando Lorenzo Marchetti, imprenditore e founder del brand di make-up Virgo Cosmetics, è rientrato nella casa del. Proprio lui ha notato Shaila intenta a prendere qualcosa dal bancone e non ha esitato a chiederle: “Cosa ti sei presa, il pennello?”.