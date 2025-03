Lapresse.it - ThyssenKrupp taglia 1.800 posti di lavoro

Leggi su Lapresse.it

1.800di. Il gruppo industriale ha deciso di ridurredinella divisione automobilistica.“L’obiettivo è di ridurre i costi in tutto il mondo di oltre 150 milioni di euro, il che sarà raggiunto, tra le altre cose,ndo circa 1.800di”, ha affermatoautomotive technology.Secondo i dati aziendaliautomotive ha impiegato di recente circa 31.300 dipendenti.automotive technology ha intenzione di ridurre i costi adeguando gli investimenti, abbassando il capitale circolante immobilizzato e congelando temporaneamente le assunzioni, in particolare per le posizioni al di sopra di un certo limite salariale. Le riduzioni dei costi completavano un programma che coinvolge l’intero gruppo.“Le discussioni sui nuovi dazi stanno creando ulteriore incertezza“, ha detto il responsabile della divisione automotive, Volkmar Dinstuhl.