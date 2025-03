Thuram la clausola fa paura | l’Inter studia il piano per eliminarla

Leggi su Ilnerazzurro.it

Marcuscontinua a essere un protagonista per, come dimostrato anche nella sfida contro il Feyenoord. Nonostante il problema alla caviglia e una condizione fisica non al top – testimoniata dall’unico gol realizzato nel 2025 prima di ieri sera (contro l’Empoli) – l’attaccante francese resta una pedina fondamentale per i nerazzurri.Con il prossimo mercato estivo che si preannuncia ricco di movimenti tra i centravanti,vuole blindare la Thu-La e trattenere, evitando possibili assalti dall’estero.Secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra discuterà a breve il rinnovo contrattuale con l’obiettivo di eliminare larescissoria da 85 milioni di euro, valida per i club stranieri. Per convincere il francese, il club è disposto a offrirgli un ingaggio in linea con quello di Lautaro Martinez.