Thuram Juve, svolta alla sua avventura in bianconero: cosa succederà d'ora in avanti. L'analisi sul francese

di RedazionentusNews24suaininsul, arrivato in estate dal NizzaIl Corriere dello Sport oggi in edicola ha dedicato tanto spazio a Khephren, sicuramente l'uomo del momento in casantus dopo i gol con l'Empoli in Coppa Italia (inutile ai fini della qualificazione) e col Verona in campionato.Ora per il centrocampistaarrivato in estate dal Nizza per una ventina di milioni si apre tutt'altro scenario. Vale a dire difficilmente Thiago Motta lo toglierà dal campo tenuto conto del bel momento di forma.