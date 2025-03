Serieanews.com - Thuram e “l’operazione Lukaku”: Marotta ha già trovato la soluzione

Leggi su Serieanews.com

Cos’è questa “operazione” che riguarda Marcus? Beppepotrebbe averunaideale per l’Inter del prossimo annoe “”:ha giàla(Foto: Ansa) – serieanews.comCi sono storie che sembrano scritte su misura per l’Inter di Beppe. Una di queste è la girandola di attaccanti che ha visto cambiare il volto dell’attacco nerazzurro negli ultimi anni.Tutto parte nel 2021, quando Romeluviene ceduto al Chelsea per 115 milioni di euro, un’operazione che ha fatto discutere ma che ha portato nelle casse dell’Inter un tesoretto importante.Il belga, tuttavia, viene sostituito con un colpo dei soliti: Edin Dzeko, arrivato dalla Roma senza costi di cartellino. Il bosniaco ripaga la fiducia con 17 gol stagionali, ma quell’anno l’Inter non riesce a bissare lo scudetto, perso nel duello serrato con il Milan.