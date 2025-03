Universalmovies.it - Thunderbolts* | Il film sulla cover di Empire Magazine

Il nuovo numero disarà in vendita dal 13 marzo, ma intanto possiamo dare uno sguardo alladedicata a.Il bizzarro nuovo team di supereroi Marvel sarà nelle sale a partire dal 2 maggio di quest’anno, e con esso le speranze dei Marvel Studios/Disney di risollevare un franchise – il Marvel Cinematic Universe – che continua a soffrire sia dal punto di vista della qualità che della quantità (visti gli incassi non eccellenti di Captain America: Brave New World).La nuova copertina di(è presente anche quella dedicata agli abbonati) mette in mostra i vari protagonisti di una pellicola che sembra prendere spunto dai più attesi Avengers movies, ma questa volta per dare spazio agli outsiders, ossia quei personaggi con pochi poteri e soprattutto con poca voglia di mettersi in gioco per il bene degli altri.