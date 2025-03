Ilfattoquotidiano.it - Thomas ‘Crox’ Luciani, condannati a 16 e 19 anni e 4 mesi i due ragazzi accusati di omicidio aggravato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo il rinvio a giudizio disposto lo scorso autunno, sono statia 19e 4e a 16i due, all’epoca sedicenni,di aver ucciso il coetaneo Christopherper gli amici, colpendolo con 25 coltellate il 23 giugno 2024 nel parco ‘Baden Powell’ di Pescara. La pm della Procura della Repubblica per i minorenni dell’Aquila, Angela D’Egidio, aveva chiesto 20 e 17. L’accusa per entrambi era divolontario, con le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi. Il processo, con rito abbreviato, si è svolto a porte chiuse, nel Tribunale per i minorenni dell’Abruzzo blindato. Gli imputati hanno seguito in collegamento video, uno dal carcere minorile di Bari, l’altro dall’Istituto penale per i minori di Roma.I due adolescenti – coetanei della vittima all’epoca dei fatti – erano comparsi in aula davanti al gup Cecilia Angrisano lo scorso 17 febbraio, in un’udienza nel corso della quale era stata illustrata la perizia psichiatrica nei confronti di uno di loro, quello che ha sferrato le prime dieci coltellate, perizia che i difensori Massimo Galasso e Roberto Mariani avevano chiesto in virtù di un gesto autolesionistico compiuto in passato dal ragazzo.