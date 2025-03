.com - Them’s Fightin’ Herds gratis su Epic Games fino al 13 marzo

A partire dal 6 al 13 marzo 2025, gli appassionati di videogiochi possono aggiungere gratuitamente alla propria libreria "Them's Fightin' Herds" tramite l'Epic Games Store. A partire da oggi, 6 marzo 2025, è possibile scaricare gratuitamente "Them's Fightin' Herds" dall'Epic Games Store al 13 marzo 2025. "Them's Fightin' Herds" è un picchiaduro 2D che presenta un cast di adorabili animali progettati da Lauren Faust, nota per il suo lavoro su "My Little Pony: Friendship is Magic".