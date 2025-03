.com - The Residence Tunis by Cenizaro: celebra la Giornata Internazionale del Sonno

Il prossimo 14 marzo siladel, un’occasione per riflettere sull’importanza di undi qualità per il benessere generale.Thebypone il riposo al centro dell’esperienza di soggiorno, offrendo ai suoi ospiti un ambiente ideale per unrigenerante e su misura.Per garantire il massimo comfort durante la notte, il resort propone un esclusivo menù di cuscini, pensato per soddisfare le diverse esigenze personali degli ospiti. Dai cuscini ergonomici a quelli in piuma, passando per opzioni anallergiche e ortopediche, ogni viaggiatore può scegliere il supporto più adatto alle proprie preferenze, trasformando il riposo in un’esperienza personalizzata e profondamente rilassante.Questo servizio esclusivo si inserisce perfettamente nella filosofia di Theby, che unisce lusso discreto e ospitalità su misura per offrire soggiorni indimenticabili.