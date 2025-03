Movieplayer.it - The Rectuit: Netflix ha cancellato la serie con Noah Centineo dopo due stagioni

Leggi su Movieplayer.it

l'iniziale successo della prima stagione, la seconda non ha avuto lo stesso impatto sugli spettatori, portando lo studio a optare per la sua cancellazionehaThe Recruit,drammatica con protagonistaappena due. Questa decisione è giunta a meno di sei settimane dal debutto della seconda stagione, diffuso in streaming alla fine di gennaio. La notizia è stata riportata sui social media da Colton Dunn, che nello show interpretava Lester Kitchens, un collega diha quindi confermato la cancellazione in un secondo momento. Ladi spionaggio, che ha debuttato nel dicembre 2022, seguiva Owen Hedricks (), un avvocato della CIA che viene coinvolto in un pericolosissimo intrigo internazionaleche una risorsa cerca di esporre .