The Recruit | Netflix chiude la serie dopo due stagioni

Leggi su Cinefilos.it

TheladueLadi spionaggio diTheè stata cancellataduecon lo streamer. Colton Dunn, che ha interpretato l’ex agente della CIA Lester Kitchens nello show, ha usato Threads per annunciare la notizia. “‘The’ è stato cancellato, gente”, ha scritto. “Che peccato. Condividerò alcune foto e ricordi divertenti su IG, ma volevo solo che lo sentiste da me. Grazie se avete guardato. SONO DISPONIBILE ORA! Assumimi per la tua storia televisiva!!”Theè andato in onda per 14 episodi in due, con la prima messa in onda a dicembre 2022. Secondo la sinossi ufficiale, laseguiva, “Owen Hendricks (Noah Centineo), un avvocato della CIA che viene coinvolto in enormi conflitti internazionaliche una risorsa cerca di esporre la sua relazione con l’agenzia”.