The Odyssey: una star di Shogun si unisce al cast, chi interpreterà?

Dopo il successo di, unadella serie Netflix va a ingrandire il superdell'Odissea di Christopher Nolan, in lavorazione in Marocco. Un attore dell'acclamata serie Netflixè l'ultimaa unirsi aldi The, adattamento di Christopher Nolan dell'Odissea di Omero. Si tratta di Cosmo Jarvis, che si sarebbe già diretto sul set in Marocco, dove il film è in lavorazione. Jarvis affiancherà Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Benny Safdie, Charlize Theron, Jon Bernthal, Himesh Patel, Elliott Page, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia, Will Yun Lee e Corey Hawkins. La pellicola di Nolan prodotta con Emma Thomas, arriverà nei cinema nel luglio 2026. Per quanto riguarda il ruolo affidato a Cosmo .