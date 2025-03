Game-experience.it - The Last of Us, Sony ha annunciato il DualSense in edizione limitata

ha presentato unindedicata alla celebre serie Theof Us. Il design, sviluppato in collaborazione con Naughty Dog, celebra entrambi i capitoli del franchise con dettagli esclusivi. Tra gli elementi più distintivi troviamo le tre icone simbolo della saga: la lucciola, la falena e il lupo, che rappresentano rispettivamente le Luci della Parte I e la dualità tra Ellie e Abby nella Parte II. Le immagini sono stampate in nero lucido sul corpo del controller, offrendo un’estetica elegante e ricca di riferimenti per i fan.Neil Druckmann, Head of Studio di Naughty Dog, ha spiegato sul PlayStation Blog che il team era entusiasta di creare un controller che fosse un omaggio autentico alla saga e apprezzato sia dai giocatori che dagli sviluppatori. IlTheof Us Limited Edition sarà disponibile in quantità limitate al prezzo di 84,99€.