The Last of Us la Stagione 2 della serie TV racconterà una versione diversa della storia

La secondaTV di Theof Us si prepara a tornare con delle novità riguardanti la. Ebbene sì, Neil Druckmann e Craig Mazin, showrunner, hanno rivelato che lasi discosterà in alcuni punti dal videogioco Theof Us Parte 2, pur mantenendo intatti i temi e l’essenza del racconto originale. Questa decisione creativa, sebbene possa generare dibattito tra i fan, è stata difesa con convinzione dagli autori, i quali si dicono curiosi di vedere la reazione del pubblico.Come leggaimo su GamesSpot, uno dei cambiamenti più evidenti riguarda il personaggio di Eugene, che nel videogioco era solo menzionato, ma nellaavrà un ruolo attivo, interpretato da Joe Pantoliano. Inoltre, il cast si arricchirà di nuovi personaggi inediti, come Hanrahan (Alanna Ubach), Burton (Ben Ahlers) ed Elise Park (Hettienne Park), oltre a figure già conosciute come Seth (Robert John Burke) e Kat (Noah Lamanna).