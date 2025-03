Anticipazionitv.it - The Couple, i concorrenti contattati: c’è anche una coppia di Uomini e Donne

Fra meno di un mese Ilary Blasi tornerà su Canale 5 con The, il reality che seguirà la formula del Gran Hermano Duo spagnolo. La trasmissione andrà in onda dal 7 aprile e si svolgerà all’interno della Casa del Grande Fratello, seppur con qualche modifica. Secondo TvBlog, sarebbero statidieci vip, ma non tutti avrebbero accettato. Ecco chi potrebbe entrare nel cast del programma.Ilary Blasi pronta per il debutto di TheThesarà un esperimento televisivo innovativo, convip e non famosi che parteciperanno in coppie o in terzetti. Il format si svilupperà in sole sei puntate, con la prima trasmissione fissata per il 7 aprile, appena una settimana dopo la finale del Grande Fratello. Il pubblico è già curioso di scoprire le dinamiche di gioco e le interazioni tra i partecipanti.