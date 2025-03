Ilfattoquotidiano.it - The Bold Champions | Le pagelle: Alisson para tutto, Donnarumma crolla nell’unico tiro. Il Milan era affondato nella “vasca” di Rotterdam, l’Inter ha nuotato con stile

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sei squadre con un piede nei quarti, in alcuni casi la pratica già archiviata: l’andata degli ottavi deiLeague ha certificato gerarchie consolidate. Superata la fase del “classificone”, le big hanno alzato la voce: l’Arsenal ha rifilato 7 gol all’Eindhoven, l’Aston Villa ha calato il tris a Bruges, il Bayern Monaco ha demolito il Bayer Leverkusen nel derby tedesco, la stessa Inter dopo il 2-0 avede all’orizzonte il passaggio del turno. Barcellona e Liverpool hanno sofferto, ma hanno strappato un doppio 1-0, a Lisbona e Parigi, grazie a due portieri straordinari. Restano aperti due fronti: l’Atletico Madrid ha perso 2-1 al Bernabeu, ma ha le risorse per ribaltare la situazione contro il Real, mentre Lille-Borussia Dortmund, dopo l’1-1 in Germania, è tutta da giocare.IN8 LA BELLEZZAReal Madrid-Atletico Madrid, sebbene tattica e in alcuni casi frenata dalla paura di sbagliare, ha consegnato tre gol spettacolari: Rodrygo, Alvarez – che perdita per il Manchester City – e Brahim Diaz hanno regalato perle.