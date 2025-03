Dilei.it - Test di ovulazione: cosa fare quando vuoi rimanere incinta

Leggi su Dilei.it

Sempre più coppie, anche a causa dell’età avanzata, hanno difficoltà a concepire, ne consegue che la paura di perdere mesi preziosi spinge alcune fra queste ad usare idi. Sono molti i fattori in gioco, sempre più frequenti negli ultimi decenni, che incidono negativamente sulla possibilità dima, per fortuna, la scienza aiuta molte donne e molti uomini a coronare il sogno di diventare genitori.Solo per citare degli esempi, la scienza arriva in aiuto delle donne e delle coppie, con il social freezing,si vuole scientemente procrastinare il momento in cui diventare madri, pur non garantendone il successo; lo fa con la fecondazione medicalmente assistita, in presenza di una serie di fattori,le coppie non sono riuscite a concepire naturalmente, prima che sia davvero troppo tardi.