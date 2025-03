Ilgiorno.it - Tesoro in monete d’oro romane a Como, il ministero della Cultura deve pagare il premio

Leggi su Ilgiorno.it

, 6 marzo 2025 - Ildovràil “” per il ritrovamento di mille preziosed’epoca romana. Lo ha deciso l tribunale di Milano che ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti del, intimando il pagamento delche la legge riconosce a chi rinviene beni di rilevante valore archeologico a favore di Officine immobiliari, la srl comasca che nel settembre del 2018 trovò milled'oro di età romana nel corso di un intervento di ristrutturazione nel centro storico di. Eccezionale scoperta a: dagli scavi dell'ex teatro affiora unIl decreto emesso dal tribunale di Milano è l'approdo di una lunga vertenza incentrata sulla corresponsione di unche la legge quantifica in una dote "non superiore al 25% del valore del ritrovamento".