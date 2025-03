Terzo settore Innovazione Sociale | Premio targato Fondazione Cdp

Leggi su Ildenaro.it

LaCdp, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha lanciato l’invito di partecipazione al, con l’obiettivo di sostenere le migliori soluzioni innovative per favorire l’inclusionedei più fragili.Ilsi rivolge a enti non profit che hanno sviluppato progetti scalabili e orientati a risolvere bisogni sociali concreti in Italia. I principali obiettivi delsono: inclusionee lavorativa, con focus sul sostegno a soggetti fragili;tecnologica e professionale, con soluzioni basate su AI, nuove tecnologie e imprenditoria; Sostenibilità, con progetti a lungo termine, scalabili e sostenibiliIlprevede un totale di 90.000 euro per il vincitore di ciascuna delle tre categorie e 45.000 per il secondo classificato. Inoltre, verrà assegnato unspeciale da € 90.