Ilgiorno.it - Terza edizione per #ScattaSostenibile, il concorso Instagram a premi di CEM Ambiente. In palio tre biciclette

Leggi su Ilgiorno.it

“Contro l’abbandono dei rifiuti – Mostra il tuo punto di vista”, è questo il tema dell’2025 del contestdi CEMaperto a tutti coloro che vivono nei Comuni soci e che ogni giorno si impegnano per la cura dell’e desiderano aiutarci a diffondere le buone pratiche della sostenibilità con un’immagine (fotografia, grafica, disegno, video o altre opere artistiche che possono essere riprodotte in una fotografia) Nessun limite alle buone pratiche da proporre, purchè legate a uno dei tre temi su cui CEM sta lavorando anche con i Comuni: Il problema dell’abbandono indiscriminato e delle discariche abusive il problema dei mozziconi di sigarette gettati a terra il problema delle deiezioni canine lasciate dai proprietari incuranti In generale, le immagini dovranno rappresentare messaggi di sensibilizzazione, capaci di evidenziare la criticità del problema e di convincere che l’comune è la casa di tutti e va preservato come se fosse casa nostra.