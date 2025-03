Ilrestodelcarlino.it - Terribile incidente oggi: due morti contro un camion

Bologna, 6 marzo 2025 – Una doppia tragedia a poche ore di distanza dallamorte di un ragazzo di appena 19 anni in una Villanova di Castenaso. Due persone sono morte in un violentissimoavvenuto nella Bassa Bolognese, poco dopo le 8.30. Lo schianto ha coinvolto un’auto, con a bordo due persone, e un. L’è avvenuto sulla strada provinciale Galliera, in territorio di San Pietro in Casale, nella zona dove c’è l’incrocio con via Coccaro. La dinamica è tutt’ora al vaglio della Polizia Locale Reno Galliera che sta operando sul posto e che ha provveduto a chiudere la strada per consentire ai soccorsi di operare. Secondo le prime informazioni, entrambe le persone che erano a bordo dell’auto hanno perso la vita. Sul posto anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.