Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, la terra ha tremato all’improvviso

Leggi su Thesocialpost.it

Alle 8:26 di questa mattina, una leggera scossa diha scosso Pozzuoli, causando qualche momento di apprensione tra i residenti. L’Osservatorio Vesuviano ha confermato l’intensità dell’evento sismico, che ha avuto una magnitudo di 1.8 gradi, e che è stata avvertita anche a Monte di Procida, Arco Felice e Baia. L’epicentro si trovava nei pressi del lago di Lucrino, a una profondità di 2,7 km. In molti hanno riferito di aver sentito un boato al momento della scossa, una notizia che è stata riportata con cautela anche dagli esperti dell’INGV. Il Comune di Pozzuoli ha diffuso l’informazione tramite i social, ricordando ai cittadini che, in caso di danni o disagi, è possibile contattare la Centrale Operativa della Polizia Municipale o la Protezione Civile.L'articoloin, lahaproviene da The Social Post.