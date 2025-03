Lanazione.it - Terni, 24 ore di terrore: arrestati i 3 banditi che hanno pestato un uomo agganciato online

Leggi su Lanazione.it

, 6 marzo 2025 – Furti e pestaggi commessi nel giro di 24 ore. Un indagine blitz condotta dalla polizia di Stato ha portato all’arresto di tre persone: un ternano, un calabrese e un egiziano, gli due da tempo residenti a. Il gruppo è accusato delle due rapine messe a segno tra il 24 e il 25 febbraio. La prima rapina, violenta, avvenne la sera del 24 febbraio quando un, dopo aver lasciato sui social un annuncio per dei massaggi, fudai tre. Al malcapitato fu dato appuntamento davanti a un bar. Da quel momento per la vittima iniziò un vero e proprio incubo: fu aggredito brutalmente e costretto a salire in auto. Le botte continuarono ininterrottamente, l’fu minacciato anche con una pistola. Ore di, fino a quando la vittima fu condotta sotto la sua casa dove un familiare consegnò ai malviventi soldi e gioielli, come riscatto per cessare l’aggressione.