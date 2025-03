Ilrestodelcarlino.it - Tentò di uccidere la compagna. I giudici: "Sequenza dell’orrore"

Fadl ha agito in casa della propria famiglia, davanti ai tre figli piccoli che hanno assistito alla scena, hanno visto la madre agonizzante e la stanza piena di sangue, hanno dovuto aspettare i soccorsi e hanno temuto correttamente per la vita della loro madre, che il padre ha tentato di assassinare davanti ai loro occhi, in unaa cui sono stati costretti ad assistere". Lo scrive la Corte d’Appello di Bologna nelle motivazioni della sentenza che lo scorso dicembre ha confermato la condanna a 15 anni per tentanto omicidio aggravato a Mehdi Fadl. In primo grado il processo si era svolto in abbreviato. Fadl, la vigilia di Natale 2022, fu arrestato per aver picchiato e ferito in modo gravissimo alla gola l’ex, ha usato un paio di forbici e tutto davanti ai bimbi piccoli.