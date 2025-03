Ilgiorno.it - Tenta il colpo in edicola durante la pausa pranzo. Scoperto, deve fuggire

Leggi su Ilgiorno.it

PIEVE PORTO MORONE (Pavia) Un passante ha assistito alla scena e s’è messo a gridare contro il ladro, che è quindi scappato a mani vuote. Eranno circa le 13.30 di martedì quando in piazza San Vittore a Pieve Porto Morone un ignoto malvivente ha approfittato della chiusura perdell’per mettere a segno un furto, che è invece rimasto soloto. Il suo gesto di sfondare la porta del negozio non è infatti passato inosservato nella piazza principale del paese, dove si affacciano anche i bar, più frequentati nell’orario del. Non è riuscito neppure a entrare ed è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. Ha lasciato però il danno della porta di vetro rotta. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri della Stazione di Chignolo Po.S.Z.